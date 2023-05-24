ЗАМАНА - Сефижат Магомедрасулова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана

Сефижат Магомедрасулова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана

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24 мая, 2023. Среда 11:17
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Сефижат Магомедрасулова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана

Руководитель Дагестана Сергей Меликов утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава.

Сефижат Магомедрасулова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана

Первый заместитель председателя Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы, председательница ДРО «Матери России», руководительница сообщества «Сила матерей» Сефижат Магомедрасулова озвучила, что включение в состав Общественной палаты новых людей положительно повлияет на деятельность этого органа:

«Как я считаю, главной целью участников Общественной палаты является эффективное сотрудничество между гражданами и властью. А в сегодняшних реалиях возрастает роль данного общественного органа, как главного института гражданского общества. Радует, что в состав Общественной палаты региона включены новые лица. Не сомневаюсь, что они будут работать во благо нашего региона и принесут пользу, как для Дагестана, так и для жителей», — высказалась Магомедрасулова.

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