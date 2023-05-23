ЗАМАНА - Более 60 человек утонули в Дагестане за 2022 год

Более 60 человек утонули в Дагестане за 2022 год

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23 мая, 2023. Вторник 16:42
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Более 60 человек утонули в Дагестане за 2022 год

За минувший год в Дагестане во время купания утонули 62 человека, информирует МВД по региону. 

Более 60 человек утонули в Дагестане за 2022 год

Как заявило ведомство, несчастные случаи произошли в следующих населенных пунктах: Махачкала, Дербент, Карабудахкентский, Унцукульский, Кизилюртовский и другие районы региона. Среди утонувших были и несовершеннолетние.

Так как в республике близится купальный сезон, МВД РД просит дагестанцев и туристов быть бдительнее, не игнорировать установленные правила, а именно: нельзя купаться на несанкционированных пляжах, а также заплывать за буйки, плавать на досках, бревнах, лежаках и автомобильных камерах, прыгать с пирсов, пить спиртные напитки и входить в воду в состоянии опьянения.

Категорически запрещено оставлять детей без присмотра у водоемов.

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