Лучшего логопеда и дефектолога года выявили в Дагестане

В творческом конкурсе принимали участие учителя-дефектологи и логопеды дагестанских школ. В своем выступлении руководитель ДИРО Гульнара Ахмедова пожелала специалистам удачи.

В категории «Логопед года» одержала победу Асият Яхьяева из Центра развития ребенка – Детский сад Каспийска №29 «Дельфинчик». Лучшим дефектологом 2023 года стала Заира Бадрутдинова из Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени У. М. Муртузалиевой.

Победительницы примут участие в федеральном заочном этапе, который пройдет в начале лета. Лауреаты заочного этапа попадут в финал конкурса.