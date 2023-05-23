ЗАМАНА - Лучшего логопеда и дефектолога года выявили в Дагестане

Лучшего логопеда и дефектолога года выявили в Дагестане

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23 мая, 2023. Вторник 11:21
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Лучшего логопеда и дефектолога года выявили в Дагестане

Республиканский этап VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023» состоялся в ДИРО, информирует пресс-служба института.

Лучшего логопеда и дефектолога года выявили в Дагестане

В творческом конкурсе принимали участие учителя-дефектологи и логопеды дагестанских школ. В своем выступлении руководитель ДИРО Гульнара Ахмедова пожелала специалистам удачи.

В категории «Логопед года» одержала победу Асият Яхьяева из Центра развития ребенка – Детский сад Каспийска №29 «Дельфинчик». Лучшим дефектологом 2023 года стала Заира Бадрутдинова из Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени У. М. Муртузалиевой.

Победительницы примут участие в федеральном заочном этапе, который пройдет в начале лета. Лауреаты заочного этапа попадут в финал конкурса.

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