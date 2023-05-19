Red Wings в мае запускает рейсы из Махачкалы в Сочи

С 20 мая авиаперевозчик Red Wings открывает прямые рейсы из Махачкалы в Сочи, информирует пресс-служба махачкалинской воздушной гавани.

Регулярные полеты будут осуществляться 2 раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Расписание рейсов по вторникам: вылеты из махачкалинского аэропорта в 07:20 с прилетом в Сочи в 09:00 (длина полета 1:40 минут); вылеты из аэропорта Сочи в 09:55 с прибытием в Махачкалу в 11:35 (длительность полета 1 час 40 минут).

Расписание вылетов по субботам: вылеты из столицы Дагестана в 14:20 с прилетом в аэропорт Сочи в 16:00 (длина полета 1 час 40 минут); вылеты из аэропорта Сочи в 16:55 с прибытием в Махачкалу в 18:35 (длина полета 1 час 40 минут).