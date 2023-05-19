ЗАМАНА - Пенсия по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются беззаявительно

Пенсия по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются беззаявительно

Автор
19 мая, 2023. Пятница 09:44
|||
Пенсия по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются беззаявительно

Заместитель руководителя Управления установления пенсии ОСФР по Дагестану Муса Мусаев на республиканском радио ГТРК «Дагестан» поведал о том, что некоторые услуги Соцфонда оказываются беззаявительно, информирует пресс-служба учреждения.

Пенсия по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются беззаявительно

Как заявил Мусаев, гражданину назначают пенсию на основании сведений, которые были получены из межведомственной информационной системы. В минувшем году в республике уже более 10000 пенсий по инвалидности оформлены как раз подобным образом.

Далее он уточнил, что они планируют назначать в беззаявительном порядке страховую и социальную пенсии по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых являются неизвестными. Детям умершего кормильца до совершеннолетия пенсия будет назначаться в сокращенные сроки – не позднее 5 рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра данных о граждан.

Пресс-служба добавила, что положения Закона о беззаявительном порядке назначения и перерасчета указанных пенсий и выплат начнут работать с начала 2024 года.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top