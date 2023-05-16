ЗАМАНА - В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз

В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз

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16 мая, 2023. Вторник 16:11
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В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз

На стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске стартовала XXIII Российская выставка племенных овец и коз. Корреспондент издания "Замана" Мирзаева Патимат посетила мероприятие и получила комментарий от его участников.

В Каспийске проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз

Торжественно открыл выставку глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который озвучил, что руководство региона не остановится на достигнутых результатах и продолжит поддерживать овцеводов.

Наша корреспондентка взяла комментарий у одного из участников выставки, который поделился своими впечатлениями и рассказал о своей работе:

"Меня зовут Алиев Шамиль, я являюсь представителем конно-спортивной школы, где все эти лошади родились и выросли. И, конечно, некоторые есть привезенные, мы привезли их сюда, на Анжи-Арену, на всероссийскую выставку племенных коз, хотели показать эту удивительную, как мне кажется, великолепную породу. В будущем планируем уже развивать популяцию, заниматься разведением лошадей, как в Дагестане, так и по всей России ", — рассказал участник мероприятия.

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