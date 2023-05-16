ЗАМАНА - Заур Аскендеров награжден Почетной грамотой администрации города Махачкалы

Заур Аскендеров награжден Почетной грамотой администрации города Махачкалы

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16 мая, 2023. Вторник 10:12
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Заур Аскендеров награжден Почетной грамотой администрации города Махачкалы

Председателя НС Дагестана Заура Аскендерова наградили Почетной грамотой администрации Махачкалы за серьезный вклад в реконструкцию парка имени Ленинского Комсомола.

Заур Аскендеров награжден Почетной грамотой администрации города Махачкалы

В процессе подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в ВОВ состоялась реконструкция Аллеи славы с портретами жителей Дагестана - Героев СССР. Отныне там находится и Аллея Героев РФ, где представлены портреты дагестанцев, которые получили звание Героев России. Церемония открытия новой Аллеи прошла 9 мая. Стоит уточнить, что возведение этой Аллеи проходило на личные средства Председателя НС ДагестанаЗаура Аскендерова.

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