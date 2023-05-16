1000 жителей Дагестана отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в этом году

На базе агентства РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с руководителем Миннаца региона Энриком Муслимовым и заместителем муфтия республики Мухаммадом Мангуевым, где они обсудили организацию и проведение паломничества в 2023 году.

Ведомство является органом госвласти, реализующим госполитику в области религии в Дагестане и хадж-кампании, которая в нынешнем году пройдет в полном объеме.

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