ЗАМАНА - 1000 жителей Дагестана отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в этом году

1000 жителей Дагестана отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в этом году

Автор
16 мая, 2023. Вторник 08:07
|||
1000 жителей Дагестана отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в этом году

На базе агентства РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с руководителем Миннаца региона Энриком Муслимовым и заместителем муфтия республики Мухаммадом Мангуевым, где они обсудили организацию и проведение паломничества в 2023 году.

1000 жителей Дагестана отправит в хадж за свой счет Сулейман Керимов в этом году

Ведомство является органом госвласти, реализующим госполитику в области религии в Дагестане и хадж-кампании, которая в нынешнем году пройдет в полном объеме.

Подробнее материал можно прочитать у нас на сайте тут.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top