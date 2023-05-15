Стоит уточнить, что в Гумбетовском районе патриотическая работа проводится на высоком уровне.
Деятельность в этом направлении осуществляется в учебных заведениях, а также среди молодого поколения Гумбета.
Призывники Гумбетовского района выехали в зону несения срочной службы ВС РФ. Защитник Отечества Гамзат Магомедов проводил ребят из села Цилитль.
Стоит уточнить, что в Гумбетовском районе патриотическая работа проводится на высоком уровне.
Деятельность в этом направлении осуществляется в учебных заведениях, а также среди молодого поколения Гумбета.
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