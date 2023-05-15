Кроме ставших уже традиционными состоялись следующие акции: "Окна Победы", "Вахта Памяти", "Парад у дома ветерана", "Георгиевская лента", "Концерты во дворах".
Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства молодежи Дагестана.
С апреля по май Минмолодёжи Дагестана занималось проведением более 20 Всероссийских акций, приуроченных к празднованию 9 мая. В них поучаствовало более 100 000 человек.
Кроме ставших уже традиционными состоялись следующие акции: "Окна Победы", "Вахта Памяти", "Парад у дома ветерана", "Георгиевская лента", "Концерты во дворах".
Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства молодежи Дагестана.
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