В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 100 тысяч человек

Автор Дарья |||

С апреля по май Минмолодёжи Дагестана занималось проведением более 20 Всероссийских акций, приуроченных к празднованию 9 мая. В них поучаствовало более 100 000 человек.