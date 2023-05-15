ЗАМАНА - В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 100 тысяч человек

В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 100 тысяч человек

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15 мая, 2023. Понедельник 08:54
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В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 100 тысяч человек

С апреля по май Минмолодёжи Дагестана занималось проведением более 20 Всероссийских акций, приуроченных к празднованию 9 мая. В них поучаствовало более 100 000 человек. 

В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 100 тысяч человек

Кроме ставших уже традиционными состоялись следующие акции: "Окна Победы", "Вахта Памяти", "Парад у дома ветерана", "Георгиевская лента", "Концерты во дворах".

Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства молодежи Дагестана.

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