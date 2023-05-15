Участники мероприятия смогли попробовать разные сорта кофе и послушать лекции от мировых лидеров кофейной индустрии. Также в рамках форума был проведен чемпионат по латте-арту.
В Дагестане прошел Горный форум Coffee&HoReCa
- Автор Дарья
- 15 мая, 2023. Понедельник 08:25
11 мая на пляже Ramina-glamping начался Горный форум Coffee&HoReCa. В рамках него состоялись различные лекции и мастер-классы от лучших бариста, которые поделились своим опытом, полезными нюансами работы и идеями.
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