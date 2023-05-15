В Дагестане пройдет XXIII Российская выставка племенных овец и коз

Российскую выставку племенных овец и коз впервые проведут на территории Республики Дагестан. Выставочные мероприятия пройдут с 16 по 19 мая в городе Каспийск, на площадке стадиона «Анжи-арена».

Основная задача - распространение и внедрение в производство научных достижений, передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства.

В Дагестан приедут животноводы из 25 регионов России, а также из Белоруссии, планируется участие более 500 руководителей и специалистов овцеводческих и козоводческих хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений и предприятий по переработке продукции овцеводства и козоводства, а также делегаций органов управления АПК регионов Российской Федерации.

Ожидается насыщенная деловая программа. Планируется проведение научно-практической конференции и круглых столов с обсуждением вопросов повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производства и переработки шерсти.

Определен также сценарий культурного сопровождения выставки. В частности, пройдет выставка-ярмарка продукции предприятий АПК Дагестана, а также изделий мастеров народных художественных промыслов. Кроме того, некоторые регионы страны планируют организовать подворья, работу которых будут сопровождать вокально-хореографические ансамбли.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс на лучшие показатели в развитии племенного овцеводства и козоводства. В перечне выставочных наград - дипломы, аттестаты, кубки, медали, грамоты, призы и Гран-при.