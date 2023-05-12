ЗАМАНА - Более 34 000 детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

Более 34 000 детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

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12 мая, 2023. Пятница 16:09
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Более 34 000 детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

В пятницу, 12 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Более 34 000 детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

Собравшиеся обсудили готовность субъектов к старту летней оздоровительной кампании. Так, Голикова озвучила необходимость продуманного отбора поставщиков пищевых продуктов и следования санитарно-эпидемиологическим требованиям при организации детского отдыха.

«В 2022 году, несмотря на надлежащую организацию летнего отдыха, мы зарегистрировали случаи отравления и кишечных инфекций, нужно контролировать отбор поставщиков пищевых продуктов в загородные лагеря и качество продуктов», – высказалась вице-премьер. 

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