ЗАМАНА - Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни

Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни

Автор
12 мая, 2023. Пятница 14:08
|||||
Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни

Вчера, 11 мая, ушла из жизни Аминат Чамсулвараевна Алиева, которая 62 года своей жизни отдала воспитанию и обучению детей.

Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни

Начинала свой профессиональный путь педагог в Межрайонном интернате горянок, позже преобразованный в физико-математический лицей (ныне Многопрофильный лицей).

Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна Алиева продолжила свой педагогический путь в махачкалинском лицее №8, работая учительницей родного языка.

Стоит отметить, что Аминат Чамсулвараевна родом из села Ванашимахи Сергокалинского района, она была настоящим патриотом своего народа, боролась за чистоту и сохранность родного даргинского языка, поддерживала добрые отношения с главной газетой даргинцев – «Замана».

Коллектив нашей редакции выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Аминат Чамсулвараевны.

Прочитано 43 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top