Тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций предложили в Совфеде России

Руководитель Комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов представил законопроект, который позволит направлять средства маткапитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года, информирует агентство ТАСС.

Деньги от маткапитала можно будет тратить на оплату спортивных секций и клубов, в которых тренируются не только родные, но и усыновленные дети. Это касается первого, второго, третьего ребенка и других детей возрастом до 18 лет.

Как уточнил Кутепов, хоккей, футбол, теннис и бальные танцы, которые являются дорогостоящими видами спорта, с помощью законопроекта получится легче оплачивать.

Трата средств маткапитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему числу детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает спортивную нагрузку доступнее, в том числе для семей с большим количеством детей.