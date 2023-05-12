По поручению Генпрокурора России в Дагестане восстановлены права граждан на питьевое водоснабжение

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Махачкале восстановили права жителей на надлежащее водоснабжение, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщается Генпрокуратурой, дагестанская прокуратура рассмотрела жалобу махачкалинки о ненадлежащем питьевом водоснабжении домов на улице Эрлиха.



Осуществленная экспертиза выявила, что по причине низкого давления в трубопроводе на систематической основе несколько раз в неделю жители на протяжении 3-6 часов оставались без доступа к воде.

Когда прокуратура вмешалась, водоснабжающая компания организовала требуемые технические работы, напор воды был доведен до нормативных показателей, а собственникам домов осуществлен перерасчет платы за период ненадлежащей подачи воды.