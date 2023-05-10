Осман Булатов поздравил ветерана ВОВ Курбана Курбанова с Днем Победы

Заместитель Председателя Комитета Народного Собрания Дагестана по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов навестил ветерана ВОВ Курбана Курбанова, дабы поздравить его с великим Днем Победы.

В процессе разговора герой войны рассказал про дни своей молодости, деятельности в органах КГБ, продемонстрировал гостям фотоальбом и поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

Заместитель Председателя Комитета НС Дагестана поблагодарил Курбана Курбанова за его храбрость и мужество, а также узнал про условия жизни и какая помощь ему нужна.

Стоит уточнить, что Курбан Курбанов прошел войну с первого ее дня и до полной победы, занимал должности в органах НКВД и был удостоен высоких наград и званий.