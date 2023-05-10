ЗАМАНА - Осман Булатов поздравил ветерана ВОВ Курбана Курбанова с Днем Победы

Осман Булатов поздравил ветерана ВОВ Курбана Курбанова с Днем Победы

Автор
10 мая, 2023. Среда 09:47
|||
Осман Булатов поздравил ветерана ВОВ Курбана Курбанова с Днем Победы

Заместитель Председателя Комитета Народного Собрания Дагестана по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов навестил ветерана ВОВ Курбана Курбанова, дабы поздравить его с великим Днем Победы.

Осман Булатов поздравил ветерана ВОВ Курбана Курбанова с Днем Победы

В процессе разговора герой войны рассказал про дни своей молодости, деятельности в органах КГБ, продемонстрировал гостям фотоальбом и поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. 

Заместитель Председателя Комитета НС Дагестана поблагодарил Курбана Курбанова за его храбрость и мужество, а также узнал про условия жизни и какая помощь ему нужна. 

Стоит уточнить, что Курбан Курбанов прошел войну с первого ее дня и до полной победы, занимал должности в органах НКВД и был удостоен высоких наград и званий.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top