Во вчерашних мероприятиях во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым приняли участие и возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола члены руководства республики, депутаты Народного Собрания, сотрудники городской администрации, юнармейцы и махачкалинцы.
Цветы к памятнику возложили Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков.
Заур Аскендеров поучаствовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы
- Автор Дарья
- 10 мая, 2023. Среда 08:20
В День Победы Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поучаствовал в мероприятиях, посвященных великому празднику.
Во вчерашних мероприятиях во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым приняли участие и возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола члены руководства республики, депутаты Народного Собрания, сотрудники городской администрации, юнармейцы и махачкалинцы.
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