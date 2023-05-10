Ветеран Великой Отечественной войны Раджаб Рабаданов встретил 9 мая 1945 года в госпитале в Праге

Ветеран Великой Отечественной войны из села Кудагу Дахадаевского района Раджаб Рабаданов встретил 9 мая 1945 года в госпитале в Праге, где находился на лечении после пулевого ранения.

На фронт мужчина попал лишь в 1944 году, поскольку долгое время ему отказывали в призыве на военную службу. На войне он преодолел тысячи километров, стал участником нескольких сражений и получил множество ранений.

Раджаб Рабаданов рассказал, что 8 мая всё закончилось, а 9 мая все солдаты собрались в части и отмечали Победу.

По его словам, радости не было предела, ведь они понимали, что все ужасы войны позади и фашизм повержен. Все дружно разделяли Победу. Однако еще несколько лет Рабаданов не мог вернуться в родной Дагестан, потому что его направили на службу в Китай. Домой он вернулся лишь в 1949 году.