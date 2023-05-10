Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» возложил цветы к Вечному огню

Делегация ООО «Газпром трансгаз Махачкала» во главе с генеральным директором Александром Астаниным и ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола Махачкалы.

Затем собравшиеся почтили память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания, после чего перешли к Аллее Героев, где возложили цветы Героям Советского Союза и России.

С приветствием ко всем собравшимся обратился генеральный директор компании Александр Астанин.

«Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа будет жива в каждой семье, в каждом доме, в каждом сердце. Желаю всем вам благополучия, здоровья, радостных и спокойных дней жизни, внимания и заботы близких. С праздником! С Днем Победы!» – поздравил он.