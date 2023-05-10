Затем собравшиеся почтили память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания, после чего перешли к Аллее Героев, где возложили цветы Героям Советского Союза и России.
С приветствием ко всем собравшимся обратился генеральный директор компании Александр Астанин.
«Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа будет жива в каждой семье, в каждом доме, в каждом сердце. Желаю всем вам благополучия, здоровья, радостных и спокойных дней жизни, внимания и заботы близких. С праздником! С Днем Победы!» – поздравил он.