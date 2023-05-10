Торжественный Парад Победы состоялся в Каспийске

«Внимание! Говорит и показывает Дагестан, площадь Ленина, город Каспийск. В ознаменовании 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне – Парад Победы!» – традиционно раздалось над площадью.

Парад открыли офицеры морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Они вынесли символы – Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы – перед трибунами со зрителями и парадными расчетами. Сопровождала знаменную группу рота почетного караула, принимал Парад контр-адмирал, командующий Каспийской флотилии (КФл) Александр Пешков.

После открытия состоялось прямое включение Президента РФ, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами страны Владимира Путина с Красной площади Москвы.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», – отметил Владимир Путин и объявил минуту молчания.

Участие в Параде Победы приняли ветераны войны, участники специальной военной операции на Украине, почетные гости, руководство Дагестана, а также потомки тех, кто отстоял свободу и независимость Родины.

В этом году более 800 военнослужащих прошли маршем по каспийской площади. В Параде Победы приняли участие личный состав Краснознаменной Каспийской флотилии, представители МЧС, состав Пограничного управления ФСБ России по РД, парадный расчет Главного управления МЧС по РД, парадный расчет Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РД, парадный расчет Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, 136-я отдельная гвардейская мотострелковая, Усмано-Берлинская, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, а также юнармейцы республики и кадеты Морской школы-интерната им. М. Гаджиева.

Кроме того, здесь прошли парадные расчеты от Управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр и женщины-военнослужащие.

Вслед за выступлением Президента России с речью выступил Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Всего в годы войны Дагестан дал фронту около 200 тысяч мужественных воинов. Более 90 тысяч из них не вернулось домой. Каждый своими собственными возможностями приближал тот великий день, когда небо над Родиной вновь станет мирным. На сегодняшний день около тысячи дагестанских военнослужащих удостоены государственных наград за достойное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Семеро дагестанцев получили высочайшие звания, они стали Героями России. Мы также гордимся тем, что в этом году наш Каспийск впервые проводит Парад Победы в статусе города трудовой доблести. За эти годы совместными усилиями дагестанцев было собрано свыше одного миллиарда рублей в фонд обороны страны», – подчеркнул Глава региона.

Вслед за пешим строем по центральной площади проехала механизированная колонна под командованием начальника штаба КФл Олега Криворога. В состав колонны вошли 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения: бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «АХМАТ», мобильная лаборатория «Корвет-С» на базе автомобиля КамАЗ-5350 и ГАЗ 2330-ТИГР, советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», а также пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».

«1 мая я уже был на вокзале в Новосибирске, а 9 мая кончилась война. Вернулся в Рутул с гипсом после 5 ранений в последнем бою. Спасибо русским женщинам, которые с печки снимали горячие кастрюли с картошкой и приносили нам в госпиталь», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков.

Праздничный салют состоится на набережной Каспийска. Артиллеристы выполнят 30 орудийных залпов из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 с интервалом в 30 секунд.

Отметим, что аналогичные мероприятия прошли в других городах и районах Дагестана.