ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

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09 мая, 2023. Вторник 12:38
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Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов во вторник, 9 мая, принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состав правительства республики, представители Народного Собрания РД и городской мэрии  Махачкалы во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым возложили цветы к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю в парке им. Ленинского Комсомола.

Собравшиеся почтили память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания, после чего перешли к аллее Героев, где возложили цветы Героям Советского Союза и России.

Далее участники мероприятия направились в Воинское кладбище, где состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков к памятнику «Воинская слава» и гвоздик на могилы бойцов Красной Армии.

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