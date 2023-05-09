ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов в День Победы возложил цветы к Вечному огню и на Аллее Героев

Глава Дагестана Сергей Меликов в День Победы возложил цветы к Вечному огню и на Аллее Героев

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09 мая, 2023. Вторник 12:37
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Глава Дагестана Сергей Меликов в День Победы возложил цветы к Вечному огню и на Аллее Героев

Глава республики Сергей Меликов возложил цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке им. Ленинского комсомола. После возложения в честь героев Великой Отечественной войны почетный караул произвел троекратный залп из автоматического оружия. Также память павших героев почтили минутой молчания.

Глава Дагестана Сергей Меликов в День Победы возложил цветы к Вечному огню и на Аллее Героев

После возложения цветов к Вечному огню процессия в составе руководителей органов власти и общественников проследовала на Аллею Героев Советского Союза и России, где были установлены таблички с изображением Героев СВО на Украине.

По завершении памятных мероприятий в парке Ленинского комсомола Глава республики посетил воинское кладбище, где также состоялось возложение венков к обелиску Воинской славы. Кроме того, Сергей Меликов посетил могилы солдат и оставил на них алые гвоздики.

На воинском кладбище также был произведен оружейный залп.

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