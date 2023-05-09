ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём Победы

Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём Победы

Автор
09 мая, 2023. Вторник 09:01
|||
Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём Победы
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей Дагестана с Днём Победы.
Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём Победы
"Уважаемые дагестанцы! Дорогие земляки!  
Сегодня мы с вами отдаём дань памяти героям, которые боролись за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 
78 лет прошло со дня Великой Победы, и мы с гордостью и уважением вспоминаем всех дагестанцев, которые внесли свой вклад в Победу, проявив настоящее мужество и бескомпромиссность в борьбе с общим врагом.
Их пример свидетельствует о высоком уровне патриотизма нашего народа. Наши земляки и сегодня продолжают бороться за мир и стабильность, выполняя свой гражданский долг в рамках специальной военной операции. 
Хочу выразить искреннюю благодарность и уважение каждому, кто защищал нашу страну в трудные времена. Вы навсегда останетесь в сердцах и памяти народа, а ваши имена будут передаваться из поколения в поколение. 
Поздравляю всех с 9 мая - Днём Победы! Слава героям! Слава России!", — обратился премьер.
Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top