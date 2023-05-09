Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем Победы

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта!

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это негасимый и яркий маяк истории, который освещает нам путь. Луч этого маяка вот уже почти восемь десятилетий каждый из нас с волнением несёт в своем сердце. И этот свет никто и никогда не сумеет погасить! Сколько бы ни прошло лет, бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны будет служить для нашего народа непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений.

Великая Победа добывалась в смертельных боях, ковалась в тылу. Воевала вся страна, а вместе с ней, словами великого поэта Расула Гамзатова, ушел на фронт Дагестан. В каждой воинской части, у моряков, у пехотинцев, у танкистов, у летчиков, у артиллеристов — всюду можно было встретить дагестанца: стрелка, пилота, командира, партизана. Со всех фронтов стекались в маленький Дагестан скорбные письма.

В юбилейную годовщину битвы за Кавказ, где долгие месяцы шли жестокие бои, мы вспоминаем тысячи отданных жизней на этом стратегически важном рубеже.

Нам не забыть погибших под бомбежками и обстрелами, замученных в концлагерях, ставших жертвами карателей на оккупированных территориях. Потому что, как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Народ без памяти не имеет будущего».

И не найти таких слов, способных в полной мере выразить безграничную благодарность нашим дорогим ветеранам за то, что выстояли ценой нечеловеческих усилий, потерь и страданий. За то, что, вернувшись к мирной жизни, своим честным трудом отстроили великую державу. За то, что всегда и во всем были для нас примером стойкости, мужества, ответственности и любви к Родине. Только вам известна цена этой Победы!

Но сегодня вновь всходят ростки тех же амбициозных идей мирового господства, их попытки переписать и переиначить историю, перечеркнуть подвиг российского народа, разобщить его, лишить ориентиров. Российские военнослужащие, добровольцы продолжили подвиги дедов, прадедов, ведь и для нас, преемников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости и единства многонационального народа страны.

Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее.

Уважаемые представители прославленного поколения победителей, от всей души желаю вам долголетия, крепкого здоровья, тепла, внимания и всего самого доброго! Спасибо Вам за Победу!

Всем дагестанцам — мира и благополучия", — обратился глава региона.