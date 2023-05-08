В селе Кирцик Кайтагского района торжественно открыли памятник участникам ВОВ

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в селе Кирцик Кайтагского района состоялось торжественное открытие нового памятника участникам Великой Отечественной войны.

Следует отметить, что памятник возведен по инициативе самих жителей населенного пункта, которые приняли решение увековечить память своих предков.

Для открытия монумента собрался весь актив села, дети, внуки и другие родственники тех жителей Кирцика, чьи имена высечены на мемориальной доске памятника.

Перед гостями выступили глава села Кирцик Тарчин Джапаров, директор ООО «Глобус» Магомедшапи Джапаров, представитель актива села Магомед Курбанов и другие.

«Открытие памятника – очень значимое событие в жизни нашего небольшого села. Это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы для юного поколения. Наш долг - сохранять память о подвигах и невосполнимых потерях наших земляков», - сказал Тарчин Джапаров.

После открытия памятника гости возложили к подножию монумента живые цветы, венки и минутой молчанья почтили память солдат.

После символической церемонии перерезания красной ленты состоялся концерт, где прозвучали песни военных лет.