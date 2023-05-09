ЗАМАНА - Росгвардейцы организовали персональный парад для ветерана ВОВ в Дагестане

Росгвардейцы организовали персональный парад для ветерана ВОВ в Дагестане

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09 мая, 2023. Вторник 08:30
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Росгвардейцы организовали персональный парад для ветерана ВОВ в Дагестане

 В рамках всероссийской патриотической акции «Парад у дома ветерана» военный оркестр махачкалинского соединения Росгвардии вместе с представителями Минмолодежи РД поздравили ветерана ВОВ Юрия Петрухина с наступающим праздником – Днем Победы.

Росгвардейцы организовали персональный парад для ветерана ВОВ в Дагестане

В мероприятии участвовали представители администрации Ленинского района Махачкалы, а также волонтеры Победы, кадеты и юнармейцы.

Оркестр Росгвардии исполнил для ветерана композиции военных лет, такие как: «Катюша», «Смуглянка», «Севастопольский вальс», «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», марши «Победа» А. Арутюнова и «День Победы» Д. Тухманова. Затем кадеты и юнармейцы прошли перед фронтовиком торжественным маршем.

«Уважаемый Юрий Петрович, для нас Вы всегда останетесь примером мужества и отваги, беззаветного служения Родине и любви к своему народу. Низкий Вам поклон за мирное небо над головой», – сказал руководитель военного оркестра махачкалинского соединения Росгвардии капитан Ильяс Бектемиров.

Юрий Петрухин в свою очередь выразил благодарность всем за проявленное внимание, а также поделился воспоминаниями о войне и рассказал, что значит для него Великая Победа.

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