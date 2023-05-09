Глава РД Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню Победы

В историческом парке «Россия – моя история» в преддверии Дня Победы прошла церемония награждения государственными наградами России и Дагестана отличившихся жителей республики. Вручал награды руководитель республики Сергей Меликов, сообщается в официальном телеграм-канале Администрации Главы РД.

Среди почетных гостей мероприятия – Герой России, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, представители Каспийской флотилии и военных частей Дагестана. Помимо этого, в церемонии вручения приняли участие Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

«Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая – это священная дата для каждого дагестанца, каждого гражданина нашей великой страны. Самая пронзительная, самая трогательная. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины», – сказал Сергей Меликов, открывая церемонию вручения госнаград.

После чего глава региона передал орден Мужества ефрейтора Абулмуслима Алибегова его жене, Сабине Алибеговой.

«В такие минуты очень сложно подобрать правильные слова. Но знаете, сегодня, как и восемьдесят лет назад, наши ребята борются с фашизмом. Рискуют жизнями, погибают. Они герои нашего времени», – отметил он.

Кроме того, Сергей Меликов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» Герою России, генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву.

«Я рад приветствовать здесь моего боевого друга. К счастью, эти праздники он проводит с нами. Это мужественный человек, командир корпуса, который борется с нацизмом на территории Луганской Народной Республики вместе с военнослужащими со всех уголков нашей необъятной Родины. Отрадно, что командует ими наш, дагестанский Герой», – подчеркнул Глава РД.

Наградами за заслуги были также отмечены медработники, работавшие в зоне спецоперации. Так, водитель скорой помощи Амин Магомедов получил памятные именные часы Главы РД. А врачу Эльдару Ахмедову присвоено звание «Заслуженный врач РД».