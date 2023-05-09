Ветераны ВОВ рассказали историю своей жизни, о нелегких годах, которые им пришлось пережить, а также о послевоенных годах. Молодые парламентарии выслушали рассказы и поблагодарили ветеранов за их мужество, отвагу и самоотверженность, а также пожелали им крепкого здоровья и благополучия.
В ходе визита ветеранам вручили цветы, сладости и памятный подарок.
«Уважайте друг друга, не держите злость и ненависть, умейте прощать. Здоровья вам, семейного счастья и всех благ!», – отметил один из ветеранов Юрий Петрухин.