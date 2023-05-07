В Дагестане росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская лента»

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акция прошла совместно с министерством по делам молодежи региона. Росгвардейцам прикрепили георгиевские ленты и рассказали о значении символа Победы.

«Тысячи людей носят ленту, как символ неимоверного мужества, воинской доблести и славы защитников Отечества. Акция объединяет людей всего мира против фашизма и попыток переписать историю. Это дань уважения ветеранам, всем тем, кто пал за нашу свободу», – отметил офицер вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии подполковник полиции Умахан Османов.