В Каспийске близким военнослужащих, погибших в СВО, вручены награды

«Героями не рождаются, героями становятся», — это выражение стало девизом для всех присутствующих на вручении Орденов мужества посмертно нашим землякам. Церемония вручения состоялась в централизованной библиотеке им. Фазу Алиевой г. Каспийска.

Открыл мероприятие заместитель главы Каспийска Казбек Демиров.

Высокие награды Родины посмертно вручены близким младшего сержанта Абубакара Бондоренко и рядового Наримана Сулейманова. Эти ребята сражались отважно, они отдали свои жизни ради нашего будущего. Их матери с гордостью и со слезами на глазах получили посмертные награды сыновей. Выражая слова благодарности, заместитель главы города Каспийска Казбек Демиров особо подчеркнул, что все герои навечно останутся в народной памяти, а их родные и близкие будут окружены особым вниманием и поддержкой.