ЗАМАНА - В Каспийске близким военнослужащих, погибших в СВО, вручены награды

В Каспийске близким военнослужащих, погибших в СВО, вручены награды

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06 мая, 2023. Суббота 21:53
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В Каспийске близким военнослужащих, погибших в СВО, вручены награды

 

«Героями не рождаются, героями становятся», — это выражение стало девизом для всех присутствующих на вручении Орденов мужества посмертно нашим землякам. Церемония вручения состоялась в централизованной библиотеке им. Фазу Алиевой г. Каспийска.

В Каспийске близким военнослужащих, погибших в СВО, вручены награды

Открыл мероприятие заместитель главы Каспийска Казбек Демиров.
Высокие награды Родины посмертно вручены близким младшего сержанта Абубакара Бондоренко и рядового Наримана Сулейманова. Эти ребята сражались отважно, они отдали свои жизни ради нашего будущего. Их матери с гордостью и со слезами на глазах получили посмертные награды сыновей. Выражая слова благодарности, заместитель главы города Каспийска Казбек Демиров особо подчеркнул, что все герои навечно останутся в народной памяти, а их родные и близкие будут окружены особым вниманием и поддержкой.

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