ЗАМАНА - Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Автор
06 мая, 2023. Суббота 12:51
|||
Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Сколько весен прошло, сколько отгремело гроз с той победной весны 1945 года. Только помнит народ своих героев, тех, кто принес мир на эту землю, кто в течение 4 тяжелых и кровавых лет, не щадя своих сил, отдавая на поле сражений свои жизни, бил врага.

Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Мы помним их, наших ветеранов, которые, пройдя эти годы с достоинством, строили и мирную жизнь. Мы помним тех, кто навсегда остался на войне. И сегодня, спустя десятилетия, мы снова говорим о них, наших доблестных защитниках. Сегодня я посвящаю свой рассказ памяти участника Великой Отечественной войны Карасая Заракаева и его внука, сегодня находящегося в зоне боевых действий на СВО Рамберди Оразниязова. Это та самая преемственность поколений, когда деды передают своим внукам в наследие мужество и гражданскую позицию всегда защищать Родину.

В селе Карагас Ногайского района РД помнят ветерана  Великой Отечественной войны Карасая Заракаева. В послевоенные годы он работал заместителем колхоза, секретарем парткома, рабочим, бригадиром. Как говорят его односельчане, жил по совести. С женой вырастили девятерых детей. Как вспоминаю его дети, Карасай Заракаев был скромным человеком, как и все фронтовики, не любил вспоминать о войне. Но о том, как он сражался с врагом, говорят его боевые награды. И иногда, когда душа переполнялась воспоминаниями и совсем нам незнакомыми чувствами, ветеран вспоминал те роковые сороковые, когда в каждый миг могла оборваться человеческая жизнь.

Подробнее на сайте Голос степи.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top