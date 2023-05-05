Как высказался гендиректор компании, они преклоняются перед всеми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто храбро трудился в тылу и восстанавливал из руин российские города, села и деревни, пострадавшие во время войны. Сотрудники завода пришли в гости в дома ветеранов, поздравили их с наступающим праздником и передали подарки от Евгения Дружинина.
Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
- Автор Дарья
- 05 мая, 2023. Пятница 16:08
Каждый год перед Днем Победы «Кизлярский коньячный завод» проводит акцию по чествованию ветеранов Великой Отечественной Войны.
Последнее от Дарья
- Проблемы перевода произведений поэта Расула Гамзатова на языки народов мира обсудили в Дагестане
- В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»
- В Каспийске состоится военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы
- Боксер Муслим Гаджимагомедов начал чемпионат мира с победы
- В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий