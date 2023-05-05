Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Как высказался гендиректор компании, они преклоняются перед всеми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто храбро трудился в тылу и восстанавливал из руин российские города, села и деревни, пострадавшие во время войны. Сотрудники завода пришли в гости в дома ветеранов, поздравили их с наступающим праздником и передали подарки от Евгения Дружинина.