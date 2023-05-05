В Дагестане прошел автопробег «VместеМыСила! ПобедаZаНами!»

В нем приняло участие 45 машин. Автопробег был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и поддержке специальной военной операции на Украине. По маршруту следования автопробега в городах и районах республики в местах воинской славы, возле памятников Героям и в учебных заведениях, где они учились, проводились митинги с участием молодежи и общественности, патриотические акции, возложение цветов. Колонну участников автопробега торжественно встретили в Махачкале, где они приняли участие в митинге и возложили цветы к мемориальному комплексу солдатам Отечества, погибшим в Афганистане, и Стеле воинов-интернационалистов. На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов, и.о. мэра столицы Ризван Газимагомедов, мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, ветеранские организации.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-dagestane-proshel-avtoprobeg-vmestemysila-pobedazanami/