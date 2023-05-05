ЗАМАНА - В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

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05 мая, 2023. Пятница 10:45
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В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В четверг, 4 мая, в преддверии 78-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне активисты Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» посетили ветеранов из числа бывших работников предприятия. 

В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

«Мы бесконечно благодарны ветеранам за мирное небо и тот подвиг, который совершил каждый из них в годы войны, и стараемся проявлять внимание и участие к ним, – рассказал председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества Бахтияр Атциев. – Сегодня для того, чтобы поздравить с приближающимся праздником Абдулжалила Муслимова, мы с коллегами направились в село Утамыш Каякентского района и потом в село Карабудахкент Карабудахкентского района – уже в гости к Абдулгуде Валиянову. Связь предприятия с ветеранами на самом деле достаточно тесная, ежемесячно они обеспечиваются солидной доплатой к государственной пенсии, имеют возможность получить необходимое санаторно-курортное лечение».  Несмотря на почтенный возраст, ветераны с удовольствием приняли желанных гостей за праздничными столами с угощениями. Встречи прошли в очень теплой и искренней атмосфере. Традиционно в знак признательности молодые работники Общества вручили ветеранам букеты и продуктовые наборы.

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