Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» состоялся в Махачкале

Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, прошел в махачкалинском Кумыкском театре, информирует пресс-служба РДНТ.

В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из следующих районов: Бабаюртовский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, Лакский, Левашинский, Сергокалинский, Тарумовский, Хасавюртовский районов. А также из Махачкалы, Кизилюрта и Хасавюрта.

Начал концерт Народный ансамбль русской народной песни «Волна» Республиканского дома народного творчества, который исполнил композицию «Белые слезы черемух», песню «Матери» на слова классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова и музыку Мурада Кажлаева.

Также зрители смогли послушать песни «О Родине», «Журавли» от молодых артистов Образцового детского хорового ансамбля «Элегия» Кизилюрта.