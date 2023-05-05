ЗАМАНА - Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» состоялся в Махачкале

Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» состоялся в Махачкале

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05 мая, 2023. Пятница 10:23
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Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» состоялся в Махачкале

Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, прошел в махачкалинском Кумыкском театре, информирует пресс-служба РДНТ.

Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» состоялся в Махачкале

В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из следующих районов: Бабаюртовский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, Лакский, Левашинский, Сергокалинский, Тарумовский, Хасавюртовский районов. А также из Махачкалы, Кизилюрта и Хасавюрта.

Начал концерт Народный ансамбль русской народной песни «Волна» Республиканского дома народного творчества, который исполнил  композицию «Белые слезы черемух», песню «Матери» на слова классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова и музыку Мурада Кажлаева.

Также зрители смогли послушать песни «О Родине», «Журавли» от молодых артистов Образцового детского хорового ансамбля «Элегия» Кизилюрта.

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