Нателла Мусалаева: «Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе»

за строительство новых школ и детских садов: «Планы строительства зданий для школ и детских садов Дагестана радуют детей, родителей и педагогов. Для такой молодежной и многодетной республики как наша — это одна из самых острых проблем. Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе, приводить малыша в красивый, теплый и уютный детский сад! Только в таких зданиях можно организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями, сохранить и укрепить здоровье детей. Огромное спасибо руководителям России и Дагестана за правильную оценку проблемы и заботу о наших детях», — обратилась она.





