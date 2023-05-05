ЗАМАНА - Нателла Мусалаева: «Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе»

Нателла Мусалаева: «Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе»

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05 мая, 2023. Пятница 08:07
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Заслуженный учитель Дагестана, отличник просвещения Российской Федерации Нателла Мусалаева поблагодарила руководство республики

Нателла Мусалаева: «Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе»

за строительство новых школ и детских садов: «Планы строительства зданий для школ и детских садов Дагестана  радуют детей, родителей и педагогов. Для такой молодежной и многодетной республики как наша — это одна из самых острых проблем. Это такое счастье учиться и работать в просторной, светлой, хорошо оборудованной школе, приводить малыша в красивый, теплый и уютный детский сад! Только в таких зданиях можно организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями, сохранить и укрепить здоровье детей. Огромное спасибо руководителям России и Дагестана за правильную оценку проблемы и заботу о наших детях», — обратилась она.


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