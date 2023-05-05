ЗАМАНА - Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за апрель 2023 года вырос на 43,9%

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за апрель 2023 года вырос на 43,9%

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05 мая, 2023. Пятница 08:10
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Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за апрель 2023 года вырос на 43,9%

По итогам апреля этого года в махачкалинском аэропорту осуществлено 1499 взлетно-посадочных операций; обслужено 187 527 пассажиров, а пассажиропоток увеличился на 43,9 процента по сравнению с апрелем минувшего года.

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за апрель 2023 года вырос на 43,9%

Грузов и почты в апреле обработано 268,53 тонны, на 1,2 процента больше, чем за такой же период 2022 года. 

Как информирует пресс-служба аэропорта Махачкалы, чаще всего люди выбирали авиаперевозчиков «Победа», «Аэрофлот», «Nordwind».

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