Грузов и почты в апреле обработано 268,53 тонны, на 1,2 процента больше, чем за такой же период 2022 года.
Как информирует пресс-служба аэропорта Махачкалы, чаще всего люди выбирали авиаперевозчиков «Победа», «Аэрофлот», «Nordwind».
По итогам апреля этого года в махачкалинском аэропорту осуществлено 1499 взлетно-посадочных операций; обслужено 187 527 пассажиров, а пассажиропоток увеличился на 43,9 процента по сравнению с апрелем минувшего года.
Грузов и почты в апреле обработано 268,53 тонны, на 1,2 процента больше, чем за такой же период 2022 года.
Как информирует пресс-служба аэропорта Махачкалы, чаще всего люди выбирали авиаперевозчиков «Победа», «Аэрофлот», «Nordwind».
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