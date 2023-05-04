Амирбек Язлыбаев знал, что он обязательно будет стоять на защите своего Отечества

Ногайская степь. Она дорога каждому из нас, кто родился на этой земле. И каждый из нас выйдет на ее защиту, если понадобится.

Выбрав профессию военнослужащего, уроженец села Терекли- Мектеб Ногайского района Амирбек Язлыбаев знал, что он обязательно будет стоять на защите своего Отечества, большой и малой Родины.

Амирбек, с успехом окончив школу имени Кадрии, в 2015 году поступил в Михайловскую Артиллерийскую Академию на факультет ракетных комплексов и реактивных Систем Залпового Огня.

Во время учебы в военной академии Амирбек показал себя с положительной стороны. Принимал активное участие в жизни учебного заведения, за что был награжден благодарственными письмами и грамотами.

После окончания высшего учебного заведения свою трудовую деятельность Амирбек ответственно начал в Оренбургской области.

Сегодня наш земляк находится в зоне специальной военной операции на Украине, где выполняет свой воинский долг и остается верным данной присяге.Еще отрадно отметить, что в 2021 году наш земляк Амирбек Язлыбаев был участником Парада Победы, за что награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации.

За личное мужество и отвагу во время специальной военной операции Амирбек получил медаль «А.Суворова».

Защитнику Отечества

Желаем сил и радости,

Здоровья, много мудрости,

И Мужества, и храбрости.

Защитник Отечества, каким он должен быть? С уверенностью могу сказать, для воина присущи такие качества, как храбрость, мужественность… Все эти качества есть у наших земляков, поэтому мы уверены в победе России над неонацистами. Победа будет за нами! И пусть вернутся наши сыновья на свою родную землю, где их ждет степь ногайская, степь ковыльная…