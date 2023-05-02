Рустам Мурадов и Магомед Курбанов открыли новую спортплощадку в Табасаранском районе

Мероприятие приурочили к республиканскому волейбольному турниру им. генерал-полковника Р.Мурадова.

Бесплатным пространством для поклонников волейбола смогут пользоваться и жители из близлежащего села Халаг как для занятий спортом, так и для поселенческих и районных соревнований. Проект огороженной спортплощадки размером 17х27 м с искусственным резиновым покрытием и обогревом поля, позволяющим полноценно использовать его в любое время года, удалось реализовать благодаря меценату - выходцу из Бухнага Назиму Рамазанову.