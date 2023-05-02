В Дагестане в аварии скончался 73-летний водитель «Жигулей»

Трагическая авария произошла этим утром на автомобильной дороге «Хасавюрт – Гребенская» в Хасавюртовском районе. В результате столкновения двух легковых машин один человек погиб, другой травмирован, информирует пресс-служба МВД республики.

Как заявляет МВД, 73-летний водитель «ВАЗ-2106» при осуществлении разворота не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с «Lada Granta». В результате инцидента водитель «ВАЗ-2106» от полученных травм погиб на месте ДТП, а его 43-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение.