"10 000 жителей Дагестана сегодня объединились, дабы после зимы навести порядок в своих дворах, парках и скверах, сделать родной регион чистым и уютным. Сегодня по-настоящему добрый день, пробуждающий в каждом из нас приятные эмоции", — высказался Меликов в соцсетях.
В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек
- Автор Дарья
- 02 мая, 2023. Вторник 10:14
Около 10 000 жителей Дагестана поучаствовало в общереспубликанском субботнике, проинформировал в своем телеграм-канале руководитель региона Сергей Меликов.
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