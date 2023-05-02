ЗАМАНА - В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек

В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек

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02 мая, 2023. Вторник 10:14
© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в медиабанк|||
В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек

Около 10 000 жителей Дагестана поучаствовало в общереспубликанском субботнике, проинформировал в своем телеграм-канале руководитель региона Сергей Меликов.

В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек

"10 000 жителей Дагестана сегодня объединились, дабы после зимы навести порядок в своих дворах, парках и скверах, сделать родной регион чистым и уютным. Сегодня по-настоящему добрый день, пробуждающий в каждом из нас приятные эмоции", — высказался Меликов в соцсетях.

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