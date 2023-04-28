Участие в фестивале примут педагоги и воспитатели из Махачкалы, Луганска. Донецка, почетные гости и работники системы образования столицы Дагестана, воспитанники школ и детских садов города, студенты педагогических вузов региона.
Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Участников ждут мастер-классы, открытые уроки, обмен опытом и нетворкинг.
В управлении образования Махачкалы уточнили, что фестиваль стартовал на площадке городской школы №59, продлится он два дня.