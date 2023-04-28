Учителя из ДНР и ЛНР участвуют в фестивале педагогического мастерства в Махачкале

Автор Дарья |||

Учителя и воспитатели из Донецка и Луганска приехали в Махачкалу для участия в фестивале педагогического мастерства “Порт-Петровские уроки”, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы города Ризван Газимагомедов.