ЗАМАНА - На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ

На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ

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01 мая, 2023. Понедельник 17:25
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На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ

На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ под руководством подполковника Василия Бурмистрова.

На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ

«Программа выступления творческого коллектива Росгвардии была приурочена к празднованию Дня весны и труда, а также присвоению городу Каспийску почетного звания “Город трудовой доблести”. Концерт посетили руководство городской администрации, гости и жители Каспийска», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выступление военных артистов началось с матросской сюиты «Праздник на флоте». Затем прозвучали песни «В единстве сила и честь», «Ты ждешь, Лизавета», «Ветеранам посвящается», «Синяя вечность», «Старый клен», «Из Луганска на Донецк», «Город Каспийск», «Катюша» и другие известные произведения.

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