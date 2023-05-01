На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ

На площади имени Ленина в Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ под руководством подполковника Василия Бурмистрова.

«Программа выступления творческого коллектива Росгвардии была приурочена к празднованию Дня весны и труда, а также присвоению городу Каспийску почетного звания “Город трудовой доблести”. Концерт посетили руководство городской администрации, гости и жители Каспийска», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выступление военных артистов началось с матросской сюиты «Праздник на флоте». Затем прозвучали песни «В единстве сила и честь», «Ты ждешь, Лизавета», «Ветеранам посвящается», «Синяя вечность», «Старый клен», «Из Луганска на Донецк», «Город Каспийск», «Катюша» и другие известные произведения.