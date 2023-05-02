В Махачкале состоялось «Шествие добровольцев» в рамках проекта «Наши Герои»

Перед Днем Победы в Махачкале провели парад перед ветеранами, участниками блокады Ленинграда, а также военнослужащими, которые участвовали в СВО, информирует пресс-служба сообщества «Волонтеры Победы».

Акция была организована «Волонтерами Победы» при поддержке ГУ МЧС РФ по Дагестану, Управлением Федеральной службы исполнения наказания по региону, Управлением Росгвардии, колледжем ГО и ЧС, активистами ВСКС и движением «Юнармия».

Уточняют, что со скорым праздником участников Великой Отечественной Войны, блокадников Ленинграда и СВО поздравили учителя, сотрудники Миннаца, работники управления МЧС РФ по региону, представители Союза ветеранов ополчения 1999 года и иных структурных подразделений, а также народная артистка республики Зульфия Ильясова.