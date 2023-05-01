ЗАМАНА - Денеб ЛФЛ Дагестан признан лучшей футбольной лигой России

Денеб ЛФЛ Дагестан признан лучшей футбольной лигой России

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01 мая, 2023. Понедельник 01:28
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Денеб ЛФЛ Дагестан признан лучшей футбольной лигой России

Национальная комиссия федерального смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» объявила итоги финального этапа конкурса. 

Денеб ЛФЛ Дагестан признан лучшей футбольной лигой России

Денеб ЛФЛ Дагестан одержал победу в категории «Лучшая любительская лига».  Мероприятие выявило конкурентов из городов Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург.

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