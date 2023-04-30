ll тотальный диктант по даргинскому языку прошел в Дагестане

ll тотальный диктант по даргинскому языку, посвященный 120-летию со дня рождения С.Н. Абдуллаева, прошел в историческом парке «Россия - моя история» в Махачкале.

В нем приняли участие более 350 человек. К ним присоединились и представители районов, которые не только написали диктант, но и показали все многообразие своей культуры, кухни, традиций.

Началось мероприятие с награждения почетными грамотами и сертификатами 33-х призеров первого тотального диктанта. Затем кандидат филологических наук Хизри Юсупов рассказал присутствующим о жизненном и творческом пути даргинского писателя и лингвиста Сагида Абдуллаева. После чего слова напутствия участникам мероприятия сказали депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров, государственный деятель Запир Алхасов, директор ДФИЦ РАН Акай Муртазаев.

Завершив диктант, участники мероприятия смогли попробовать не только вкуснейшие блюда, но и себя в гончарном мастерстве. 10-летняя мастерица из села Балхар Акушинского района с удовольствием помогала каждому приобщиться к ремеслу и создать кружки своими руками. Желающие могли также более узнать здесь больше о кайтагской вышивке и даже потанцевать под родные мотивы.

Родители нарядили детей в национальные костюмы и привели с собой на диктант, чтобы приобщить их к родной культуре.

Затем им представили концертную программу - коллективы из районов исполнили песни, танцы, а Даргинский театр им. О. Батырая показал веселую постановку.