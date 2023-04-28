ЗАМАНА - Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет с Днем скорой помощи

Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет с Днем скорой помощи

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28 апреля, 2023. Пятница 15:56
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Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет с Днем скорой помощи

Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет с Днем скорой помощи.

Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет с Днем скорой помощи

"Вы спасаете жизни. Пусть ваша собственная жизнь будет наполнена счастьем и добром. Работа сотрудников «скорой» - одна из сложнейших в медицинской практике. Скорость, профессионализм и навыки бригад скорой медицинской помощи каждый день спасают жизни россиян. Врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры и водители «скорой» приходят на помощь, когда счет спасения жизни идет на минуты.

Пусть каждый Ваш день станет радостным и успешным. Пусть родные ценят, друзья поддерживают, а коллеги уважают. В тяжелое пандемийное время «Единая Россия» всеми силами старалась помочь врачам и, в частности, врачам скорой помощи. По завершении пандемии на острие борьбы за здоровье жителей встали сотрудники скорой помощи в новых регионах, ежедневно спасающие людей, пострадавших от обстрелов ВСУ и других тягот боевых действий. Пусть Ваш труд никогда не остается незамеченным, а слова благодарности звучат как можно чаще", — обратился депутат.

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