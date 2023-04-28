ЗАМАНА - В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации

В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации

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28 апреля, 2023. Пятница 11:45
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В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации

Перед майскими выходными на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значений стартовали ремонтные работы в рамках подготовки дорожной сети к весенне-летнему периоду эксплуатации, информирует ГКУ «Дагестанавтодор».  

В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации

Сообщается, что дорожные работники осуществляют мероприятия по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки, обновлению дорожных знаков, разметки на пешеходных переходах, очистке и покраске перильных и барьерных ограждений, очистке обочин и кюветов от обвалов, осыпей и мусора, уборке травы и приведению в порядок кустарников с обочин дорог.

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