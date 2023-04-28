Юрий Левицкий поучаствовал в патриотической акции «Вахта памяти»

В четверг, 27 апреля, Первый заместитель Председателя НС Дагестана Юрий Левицкий поучаствовал в крупной патриотической региональной акции «Вахта памяти», посвященной 78-й годовщине Победы в ВОВ и 80-й годовщине завершения битвы за Кавказ.

Акция началась на главной площади имени Ленина. Это мероприятие организуется каждый год с целью воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения, приобщения ее к историческому и культурному наследию нашего отечества. По завершении митинга для всех участников мероприятия развернули полевую кухню.