Акция началась на главной площади имени Ленина. Это мероприятие организуется каждый год с целью воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения, приобщения ее к историческому и культурному наследию нашего отечества. По завершении митинга для всех участников мероприятия развернули полевую кухню.
Юрий Левицкий поучаствовал в патриотической акции «Вахта памяти»
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2023. Пятница 09:24
В четверг, 27 апреля, Первый заместитель Председателя НС Дагестана Юрий Левицкий поучаствовал в крупной патриотической региональной акции «Вахта памяти», посвященной 78-й годовщине Победы в ВОВ и 80-й годовщине завершения битвы за Кавказ.
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